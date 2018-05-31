SOCAR к 2021г планирует завершить работы по переносу установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ Азнефтьяг на Бакинский НПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует до конца 2020 года завершить процесс переноса установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ "Азнефтьяг" на Бакинский НПЗ им. Г.Алиева, сообщил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов журналистам в четверг.

"Установку по первичной переработке нефти (ЭЛОУ-АВТ) планируется перенести территории НПЗ "Азнефтьяг" на БНПЗ в ходе реализации программы реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ. Учитывая, что, данная программа должна быть завершена в I-ом квартале 2021 года, работы по переносу установки должны быть закончены до конца 2020 года, после чего начнется процесс пуско-наладки", - отметил Д.Мамедов.

Мощность установки ЭЛОУ-АВТ составляет 2 млн тонн нефти в год.

Он также напомнил, что в сентябре 2018 года в эксплуатацию будут введены новая битумная установка на БНПЗ.

Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.

Первый этап реконструкции БНПЗ завершится в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию будут введены новая битумная установка, установки общезаводского хозяйства и новый пункт заправки LPG.

По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ в конце 2020 года на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».

Модернизация завода в полном объеме завершится в 2021 году. В результате реализации данного проекта мощность завода по переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5-8 млн тонн.

После модернизации на БНПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов.

Н.Аббасова