SOCAR к 2021г планирует завершить работы по переносу установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ Азнефтьяг на Бакинский НПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует до конца 2020 года завершить процесс переноса установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ "Азнефтьяг" на Бакинский НПЗ им. Г.Алиева, сообщил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов журналистам в четверг.
"Установку по первичной переработке нефти (ЭЛОУ-АВТ) планируется перенести территории НПЗ "Азнефтьяг" на БНПЗ в ходе реализации программы реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ. Учитывая, что, данная программа должна быть завершена в I-ом квартале 2021 года, работы по переносу установки должны быть закончены до конца 2020 года, после чего начнется процесс пуско-наладки", - отметил Д.Мамедов.
Мощность установки ЭЛОУ-АВТ составляет 2 млн тонн нефти в год.
Он также напомнил, что в сентябре 2018 года в эксплуатацию будут введены новая битумная установка на БНПЗ.
Как сообщалось, реконструкция БНПЗ, в целом, будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Проект оценивается в $2,2 млрд.
Первый этап реконструкции БНПЗ завершится в 2018 году, в результате которого в эксплуатацию будут введены новая битумная установка, установки общезаводского хозяйства и новый пункт заправки LPG.
По итогам второго этапа реконструкции БНПЗ в конце 2020 года на предприятии будет налажено производство дизельного топлива по стандартам «Euro-5», по итогам третьего этапа - автомобильного бензина AI 92/95/98 по стандартам «Euro-5».
Модернизация завода в полном объеме завершится в 2021 году. В результате реализации данного проекта мощность завода по переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5-8 млн тонн.
После модернизации на БНПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов.
Н.Аббасова
ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана
Запуск ЮГК станет катализатором для развития других отраслей экономики Азербайджана - еврокомиссар Эттингер
Президент Алиев назначил Джейхуна Мамедова ректором Азербайджанского института теологии
Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Премьер Украины заявляет, что изначально не знал о спецоперации СБУ с журналистом Бабченко
Трамп доволен контактами представителей США и КНДР по подготовке к его переговорам с Ким Чен Ыном
В ЕС ожидают соблюдения сторонами постановления Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell
Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»