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Дальнее зарубежье 31.05.2018 19:01

В МИД КНР отвергли обвинения Вашингтона в стремлении к доминированию в Азии

Китай не ставит перед собой целей добиться гегемонии и доминирования в азиатском регионе вопреки обвинениям США, заявила в четверг официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга.

"Те, кто сами добиваются гегемонии, обвиняют в этом других, чтобы скрыть собственные цели... Неважно, насколько развитой страной станет Китай, он никогда не будет добиваться доминирования или заниматься экспансией", - заявила представитель дипломатического ведомства.

"Китай не был первой страной, разместившей войска на островах в Южно-Корейском море, не у КНР там дислоцировано больше всего военнослужащих и не китайские военные проявляют там большую активность", - добавила она.

Во вторник министр обороны США Джим Мэттис заявлял, что Вашингтон продолжит противостоять Китаю в территориальных спорах в Южно-Китайском море. В свою очередь экс-адмирал ВМС США Гарри Харрис, назначенный послом Штатов в Южной Корее, в среду обвинял Пекин в том, что он добивается гегемонии в азиатском регионе.

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Тэги: КИТАЙ, США, АЗИЯ, ДОМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]