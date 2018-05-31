В ЕС ожидают соблюдения сторонами постановления Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору

В Еврокомиссии желают, чтобы решение Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору уважалось сторонами, заявила в четверг официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
При этом она оговорилась, что пока не знает деталей ситуации с подачей "Газпромом" апелляции на постановление арбитража.
"Но, по нашему мнению, они должны уважать решение, чтобы мы, и особенно они, могли урегулировать ситуацию в преддверие будущих зим", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
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