Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading

Исполнительным председателем компании SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) назначен Аднан Ахмедзаде, говорится в сообщении SOCAR.

"В руководстве SOCAR Trading произошли изменения, на должность исполнительного председателя компании назначен Аднан Ахмедзаде, до нынешнего назначения занимавший пост члена правления SOCAR Trading", - отмечается в информации.

Кроме того, на пост исполнительного директора SOCAR Trading назначена Марьям Алмасзаде, которая сменила на этом посту Арзу Азимова.

Финансовым директором компании стал Эмиль Байрамлы.

"Арзу Азимов продолжит свою деятельность в SOCAR Trading, его новая должность будет объявлена в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.

В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.

Н.Аббасова