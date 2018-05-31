Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading

Исполнительным председателем компании SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) назначен Аднан Ахмедзаде, говорится в сообщении SOCAR.
"В руководстве SOCAR Trading произошли изменения, на должность исполнительного председателя компании назначен Аднан Ахмедзаде, до нынешнего назначения занимавший пост члена правления SOCAR Trading", - отмечается в информации.
Кроме того, на пост исполнительного директора SOCAR Trading назначена Марьям Алмасзаде, которая сменила на этом посту Арзу Азимова.
Финансовым директором компании стал Эмиль Байрамлы.
"Арзу Азимов продолжит свою деятельность в SOCAR Trading, его новая должность будет объявлена в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.
В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.
Н.Аббасова
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