Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9829 RUR   0.0274 GBR   2.2612 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 16° 28° 2 Июн 14° 19° 3 Июн 15° 23°

ТЭК 31.05.2018 17:25

Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading

Исполнительным председателем компании SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) назначен Аднан Ахмедзаде, говорится в сообщении SOCAR.

"В руководстве SOCAR Trading произошли изменения, на должность исполнительного председателя компании назначен Аднан Ахмедзаде, до нынешнего назначения занимавший пост члена правления SOCAR Trading", - отмечается в информации.

Кроме того, на пост исполнительного директора SOCAR Trading назначена Марьям Алмасзаде, которая сменила на этом посту Арзу Азимова.

Финансовым директором компании стал Эмиль Байрамлы.

"Арзу Азимов продолжит свою деятельность в SOCAR Trading, его новая должность будет объявлена в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.

В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR/TRADING, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]