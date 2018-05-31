Запуск ЮГК станет катализатором для развития других отраслей экономики Азербайджана - еврокомиссар Эттингер

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер считает значимым событием запуск Южного газового коридора (ЮГК).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку Г.Эттингера.
«Г.Эттингер назвал значимым событием открытие ЮГК. Он также отметил значимость коридора с точки зрения соединения Азербайджана и в целом региона с Европой», - передает сайт президента Азербайджана.
По словам Еврокомиссара, ЮГК имеет глобальную важность и реализация проекта, в свою очередь, даст толчок развитию сферы транспорта, АПК, ИКТ и туризма в Азербайджане и в регионе.
Он отметил, что Еврокомиссия и в будущем будет поддерживать глобальные и региональные проекты Азербайджана, соединяющие ЕС с другими регионами мира.
В ходе встречи собеседники выразили надежду на скорейшее успешное завершение переговоров между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.
Азербайджан в проект ЮГК уже вложил $9 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.
Ф.Исазаде
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