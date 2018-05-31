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Внешняя политика 31.05.2018 17:31

Запуск ЮГК станет катализатором для развития других отраслей экономики Азербайджана - еврокомиссар Эттингер

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер считает значимым событием запуск Южного газового коридора (ЮГК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку Г.Эттингера.

«Г.Эттингер назвал значимым событием открытие ЮГК. Он также отметил значимость коридора с точки зрения соединения Азербайджана и в целом региона с Европой», - передает сайт президента Азербайджана.

По словам Еврокомиссара, ЮГК имеет глобальную важность и реализация проекта, в свою очередь, даст толчок развитию сферы транспорта, АПК, ИКТ и туризма в Азербайджане и в регионе.

Он отметил, что Еврокомиссия и в будущем будет поддерживать глобальные и региональные проекты Азербайджана, соединяющие ЕС с другими регионами мира.

В ходе встречи собеседники выразили надежду на скорейшее успешное завершение переговоров между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Азербайджан в проект ЮГК уже вложил $9 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЮГК, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]