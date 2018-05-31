Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.

К 100-летию Азербайджанской Демократической Республики Банк Республика представил художественно-документальный фильм “Istiqlaliyyət” (Независимость). Фильм повествует о периоде становления АДР и о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться основателям Народной Республики. В фильме реконструированы ряд судьбоносных моментов из истории того времени. Режиссером фильма выступилДжавидТаваккуль, а роль повествователя исполнил заслуженный народный артист АР Нураддин Мехдиханлы. Производство фильма было осуществлено продакшн студией “ÖZFilm”при поддержки BakuMediaCenter.
“Мы с большой гордостью и чувством гражданского долга представляем этот фильм. Уважаемый господин президент Ильхам Алиев обозначил этот год – годом Азербайджанской Демократической Республики, что еще раз подчеркнуло важность этой даты для современного Азербайджана. Как один из ведущих банков страны, мы приняли решения о создании фильма, который дастнам всем возможность еще раз вспомнить и представить события тех лет, ощутив истинный героизм ставленников нашей Республики.” - прокомментировал председатель правления Банка Республика Асаф Намазов.
В канун юбилея банк провел сразу две премьеры фильма “Istiqlaliyyət”, как в столице нынешней Республики Баку, так и в исторической родине АДР Гяндже. Фильм был представлен представителям СМИ, клиентам и партнерам банка. Показы проходили при поддержке сети кинотеатров CinemPlus. Фильм был тепло принят аудиторией и заработал множество положительных отзывов. На премьере также присутствовали главные герои фильма создав особую атмосферу показа и возможность отдать дань памяти героическим личностям.
Фильм доступен к просмотру на официальных страницах банка в Facebook и Youtube
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