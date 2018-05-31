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ТЭК 31.05.2018 17:56

Карбамидный завод SOCAR в 2018г планирует произвести около 50 тыс. тонн продукции

Карбамидный завод компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2018 году произвести около 50 тыс. тонн карбамида, сообщил директор завода Хаял Джафаров журналистам в четверг.

"Как уже сообщалось, в августе на заводе будет получен первый вспомогательный продукт - аммиак. Затем начнет работу секция по производству карбамида, и первый готовый продукт под брендом «Made in Azerbaijan» будет получен в октябре. Мы рассчитываем, что в 2018 году на заводе будет произведено порядка 50 тыс. тонн карбамида", - сказал Х.Джафаров.

По его словам, вся продукция, произведенная в 2018 году, будет направлена на внутренний рынок.

Он также сообщил, что в апреле на заводе начались пуско-наладочные работы. Две недели назад на предприятие стал поступать природный газ, 30 мая завод приступил к производству пара. "В ближайшее время будет запущен паровой генератор. Все компоненты оборудования будут проверяться по частям. Этот процесс займет примерно 6 месяцев", - сообщил Х.Джафаров.

Ранее со ссылкой на Х.Джафарова сообщалось, что внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 150 тыс. тонн в год, но с вводом предприятия в эксплуатацию ожидается увеличение спроса, как минимум, до 200 тыс. тонн в год.

Для реализации проекта привлечена кредитная линия в размере 500 млн евро, из которой средства в размере 251 млн евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн евро - от UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank (под гарантии Экспортно-импортного банка Кореи). В целом, общая стоимость строительства завода оценивается в 770-780 млн евро.

Завод будет работать на природном газе. Потребность предприятия в этом топливе оценивается в 450 млн кубометров в год.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРБАМИД, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]