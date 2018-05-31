Трамп доволен контактами представителей США и КНДР по подготовке к его переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что позитивно оценивает подготовку представителей Вашингтона и Пхеньяна к саммиту США-КНДР, который намечен на 12 июня.
"Встречи по вопросу Северной Кореи проходят хорошо", - написал Д.Трамп на своей страничке в Twitter.
По данным агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), президент США также отметил, что, в частности, высоко оценивает переговоры госсекретаря Майка Помпео с ранее прибывшим в Нью-Йорк заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.
Между тем, по сообщению телеканала "Фокс-ньюс", Д.Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном несколько раз.
"Я надеюсь, что 12 июня мы проведем встречу. Может быть, мы успеем все обсудить в течение одной встречи, а, возможно, будет проведена и вторая, и третья встречи (Д.Трампа с Ким Чен Ыном - ИФ). Может быть и так, что у нас не состоится никаких переговоров", - сказал он журналистам.
При этом Д.Трамп добавил, что ожидает письма от Ким Чен Ына, которое может быть доставлено ему в пятницу представителями КНДР. О возможном содержании этого письма не сообщается.
Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео также сообщил, что он провел "хороший" ужин в Нью-Йорке с Ким Ён Чхолем.
Телеканал Уай-Ти-Эн указывает, что, как предполагается, М.Помпео и Ким Ён Чхоль в ходе встречи должны были определить, имеют для американская и северокорейская стороны достаточно оснований для продолжения подготовки к саммиту с участием президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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