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Дальнее зарубежье 31.05.2018 19:28

Трамп доволен контактами представителей США и КНДР по подготовке к его переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что позитивно оценивает подготовку представителей Вашингтона и Пхеньяна к саммиту США-КНДР, который намечен на 12 июня.

"Встречи по вопросу Северной Кореи проходят хорошо", - написал Д.Трамп на своей страничке в Twitter.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), президент США также отметил, что, в частности, высоко оценивает переговоры госсекретаря Майка Помпео с ранее прибывшим в Нью-Йорк заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.

Между тем, по сообщению телеканала "Фокс-ньюс", Д.Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном несколько раз.

"Я надеюсь, что 12 июня мы проведем встречу. Может быть, мы успеем все обсудить в течение одной встречи, а, возможно, будет проведена и вторая, и третья встречи (Д.Трампа с Ким Чен Ыном - ИФ). Может быть и так, что у нас не состоится никаких переговоров", - сказал он журналистам.

При этом Д.Трамп добавил, что ожидает письма от Ким Чен Ына, которое может быть доставлено ему в пятницу представителями КНДР. О возможном содержании этого письма не сообщается.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео также сообщил, что он провел "хороший" ужин в Нью-Йорке с Ким Ён Чхолем.

Телеканал Уай-Ти-Эн указывает, что, как предполагается, М.Помпео и Ким Ён Чхоль в ходе встречи должны были определить, имеют для американская и северокорейская стороны достаточно оснований для продолжения подготовки к саммиту с участием президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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