Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9829 RUR   0.0274 GBR   2.2612 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 16° 28° 2 Июн 14° 19° 3 Июн 15° 23°

Внешняя политика 31.05.2018 19:12

Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана

Баку считает важным тесное участие Вашингтона в справедливом урегулировании карабахского конфликта, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Н.Мамедов принял в четверг в Баку заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

«Премьер-министр проинформировал Б.Бринк об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Он отметил важность тесного участия Соединенных Штатов, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в справедливом урегулировании конфликта»,- сообщили в Кабмине.

Н.Мамедов также отметил, что тесные и плодотворные отношения между Азербайджаном и США охватывают различные сферы сотрудничества. По его словам, Баку и Вашингтон имеют хороший потенциал для еще большего развития сотрудничества в ряде направлений экономики, в том числе, в сфере АПК, промышленности, транспорта, ИКТ, связи.

В свою очередь, Б.Бринк отметила заинтересованность США в еще большем углублении сотрудничества с Азербайджаном.

«Б.Бринк высоко оценила сотрудничество Азербайджана и США в борьбе с международным терроризмом и реализуемой в Афганистане миротворческой миссии. Она подчеркнула важность расширения контактов в этом направлении»,- отметили в Кабмине.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, США, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана отмечает важность пресечения визитов представителей незаконного режима в Нагорном Карабахе в страны ЕС Карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев Глава МИД Азербайджана считает смешным предложение Еревана об участии Нагорного Карабаха в переговорах в качестве стороны конфликта Баку призывает новые власти Армении не повторять ошибок прежних властей по Карабаху – МИД Азербайджана Затягивание переговоров по карабахскому урегулированию отрицательно влияет на регион – глава Минобороны Азербайджана МИД Азербайджана: Ереван незаконным заселением сирийских армян в Карабахе стремится помешать возвращению азербайджанцев в родные дома

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]