Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана

Баку считает важным тесное участие Вашингтона в справедливом урегулировании карабахского конфликта, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
Н.Мамедов принял в четверг в Баку заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
«Премьер-министр проинформировал Б.Бринк об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Он отметил важность тесного участия Соединенных Штатов, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в справедливом урегулировании конфликта»,- сообщили в Кабмине.
Н.Мамедов также отметил, что тесные и плодотворные отношения между Азербайджаном и США охватывают различные сферы сотрудничества. По его словам, Баку и Вашингтон имеют хороший потенциал для еще большего развития сотрудничества в ряде направлений экономики, в том числе, в сфере АПК, промышленности, транспорта, ИКТ, связи.
В свою очередь, Б.Бринк отметила заинтересованность США в еще большем углублении сотрудничества с Азербайджаном.
«Б.Бринк высоко оценила сотрудничество Азербайджана и США в борьбе с международным терроризмом и реализуемой в Афганистане миротворческой миссии. Она подчеркнула важность расширения контактов в этом направлении»,- отметили в Кабмине.
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