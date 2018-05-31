Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана

Баку считает важным тесное участие Вашингтона в справедливом урегулировании карабахского конфликта, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Н.Мамедов принял в четверг в Баку заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

«Премьер-министр проинформировал Б.Бринк об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Он отметил важность тесного участия Соединенных Штатов, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в справедливом урегулировании конфликта»,- сообщили в Кабмине.

Н.Мамедов также отметил, что тесные и плодотворные отношения между Азербайджаном и США охватывают различные сферы сотрудничества. По его словам, Баку и Вашингтон имеют хороший потенциал для еще большего развития сотрудничества в ряде направлений экономики, в том числе, в сфере АПК, промышленности, транспорта, ИКТ, связи.

В свою очередь, Б.Бринк отметила заинтересованность США в еще большем углублении сотрудничества с Азербайджаном.

«Б.Бринк высоко оценила сотрудничество Азербайджана и США в борьбе с международным терроризмом и реализуемой в Афганистане миротворческой миссии. Она подчеркнула важность расширения контактов в этом направлении»,- отметили в Кабмине.

Ф.Исазаде