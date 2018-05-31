ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе.

Автодорога Муганлы-Исмаиллы (7км)-Хатман-Хаджман-Калва-Сураханы соединит 5 населенных пункта, в которых проживают 2 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде