Премьер Украины заявляет, что изначально не знал о спецоперации СБУ с журналистом Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что узнал о спецоперации с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко утром 30 мая, в день проведения пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака.
"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего про это не знал: меня не проинформировала Служба безопасности Украины. Утром, после моей эмоциональной реакции, меня проинформировали о том, что проводится спецоперация и он живой", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.
По мнению премьера, несмотря на дискуссии о правильности методов спецслужб в данной операции, очень хорошо, что удалось спасти жизнь журналиста.
Накануне перебравшийся на Украину оппозиционный российский журналист А.Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили вечером 29 мая, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.
В тот же день, 30 мая, с журналистом встретился президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что знал о спецоперации СБУ.
"Я об этом знал. Никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть", - заявил П.Порошенко во время встречи, видеозапись которой была опубликована на его персональной странице в соцсети Facebook.
Согласно видеоролику, на встрече также присутствовали генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ В.Грицак.
Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный МИД Азербайджана и Монголии
ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Баку считает важным участие США в карабахском урегулировании - премьер Азербайджана
Карбамидный завод SOCAR в 2018г планирует произвести около 50 тыс. тонн продукции
Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading
SOCAR к 2021г планирует завершить работы по переносу установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ Азнефтьяг на Бакинский НПЗ
Президент Алиев назначил Джейхуна Мамедова ректором Азербайджанского института теологии
Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell
Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»