Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный МИД Азербайджана и Монголии

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии, сообщает сайт главы государства. Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Соответствующий указ И.Алиева опубликован в четверг на сайте главы государства.
Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Монголии Эльмаром Мамедьяровым Дамдином Тсогбатаром в рамках визита монгольского министра в марте текущего года в Баку.
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