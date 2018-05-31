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Внешняя политика 31.05.2018 20:10

Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный МИД Азербайджана и Монголии

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии, сообщает сайт главы государства. Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован в четверг на сайте главы государства.

Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Монголии Эльмаром Мамедьяровым Дамдином Тсогбатаром в рамках визита монгольского министра в марте текущего года в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МЕМОРАНДУМ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]