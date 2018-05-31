Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный МИД Азербайджана и Монголии

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Монголии, сообщает сайт главы государства. Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован в четверг на сайте главы государства.

Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Монголии Эльмаром Мамедьяровым Дамдином Тсогбатаром в рамках визита монгольского министра в марте текущего года в Баку.

Ф.Исазаде