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Регион 31.05.2018 20:33

Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование и двустороннюю повестку - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

9 мая Б.Нетаньяху в ходе визита в РФ принял участие в военном параде на Красной площади, находясь на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем. Он также участвовал в возложении венков у Могилы Неизвестного Солдата. Затем Б.Нетаньяху вместе с В.Путиным присоединился к маршу "Бессмертного полка".

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече В.Путина и Б.Нетаньяху 9 мая "комплексно обсуждалось положение дел вокруг Сирии, положение дел в регионе и различные вопросы, связанные с обеспокоенностью, которую высказывает господин Нетаньяху в связи с безопасностью государства Израиль".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИЗРАИЛЬ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]