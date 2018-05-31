Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование и двустороннюю повестку - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы.

9 мая Б.Нетаньяху в ходе визита в РФ принял участие в военном параде на Красной площади, находясь на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем. Он также участвовал в возложении венков у Могилы Неизвестного Солдата. Затем Б.Нетаньяху вместе с В.Путиным присоединился к маршу "Бессмертного полка".

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече В.Путина и Б.Нетаньяху 9 мая "комплексно обсуждалось положение дел вокруг Сирии, положение дел в регионе и различные вопросы, связанные с обеспокоенностью, которую высказывает господин Нетаньяху в связи с безопасностью государства Израиль".