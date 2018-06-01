Рахмон подтверждает стремление Таджикистана способствовать экономическому развитию и безопасности партнеров по СНГ

Таджикистан будет содействовать дальнейшему развитию отношений государств-участников Содружества в целях обеспечения экономического развития стран, заявил президент республики Эмомали Рахмон.

На встрече с главами делегаций государств-участников СНГ, которые принимают участие в Совете глав правительств Содружества, дальнейшее укрепление сотрудничества и в интересах Таджикистана.

Э.Рахмон выразил намерение "содействовать дальнейшему развитию взаимодействия государств в целях обеспечения экономического развития, стабильности и безопасности".

В заседании Совета глав правительств СНГ принимают участие премьер- министры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Армения и Азербайджан представлены на уровне первых вице- премьеров, Молдавия - на уровне постоянного и полномочного представителя при уставных и других органах СНГ, Туркмения - на уровне заместителя председателя кабинета министров по внешней политике. Представитель Украины отсутствует.