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СНГ 01.06.2018 13:00

Рахмон подтверждает стремление Таджикистана способствовать экономическому развитию и безопасности партнеров по СНГ

Таджикистан будет содействовать дальнейшему развитию отношений государств-участников Содружества в целях обеспечения экономического развития стран, заявил президент республики Эмомали Рахмон.

На встрече с главами делегаций государств-участников СНГ, которые принимают участие в Совете глав правительств Содружества, дальнейшее укрепление сотрудничества и в интересах Таджикистана.

Э.Рахмон выразил намерение "содействовать дальнейшему развитию взаимодействия государств в целях обеспечения экономического развития, стабильности и безопасности".

В заседании Совета глав правительств СНГ принимают участие премьер- министры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Армения и Азербайджан представлены на уровне первых вице- премьеров, Молдавия - на уровне постоянного и полномочного представителя при уставных и других органах СНГ, Туркмения - на уровне заместителя председателя кабинета министров по внешней политике. Представитель Украины отсутствует.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]