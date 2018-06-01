На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа эвакуируются жители нескольких районов Большого острова - СМИ

Власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана Килауэа, сообщает в пятницу газета "Лос-Анджелес Таймс".

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени (02:00 субботы) для того, чтобы покинуть зону бедствия. До сегодняшнего дня эвакуация была добровольной.

Те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы. Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад, за это время число эвакуированных из опасных зон составило 409 человек. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава.