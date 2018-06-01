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Дальнее зарубежье 01.06.2018 14:01

Страны Балтии не способны защитить свое воздушное пространство в случае кризиса - эксперты

Страны Балтии в случае кризиса не способны обеспечить защиту своего воздушного пространства для доставки войск союзников, считают международные эксперты.

Самостоятельно они смогут защитить только горстку целей, да и то на короткое время, говорится в рапорте экспертов, подготовленном по заказу министерства обороны Эстонии, сообщила в пятницу эстонская газета "Постимеэс" (Postimees) со ссылкой на данные экспертизы.

В распоряжении стран Балтии имеются только средства противовоздушной обороны малого радиуса действия, до 5 километров. Этого недостаточно для защиты мобилизационных резервов, шоссе, портов, аэродромов и прочей инфраструктуры, необходимой для доставки войск союзников.

Авторы исследования подчеркивают, что "решение вызовов по противовоздушной обороне стран Балтии возможно только при развитии и поддержании единой системы ПВО при сотрудничестве с союзниками, поддержание ее самостоятельно странами Балтии не под силу".

Они рекомендуют государствам Балтии сосредоточиться на разработке совместимых систем управления противовоздушной обороной НАТО и на согласовании систем ПВО малого и среднего радиусов действия.

Североатлантическому союзу рекомендуют обеспечивать ротирующиеся для проведения в регионе учений части союзников, а также базирующиеся в регионе боевые группы НАТО средствами ПВО малого радиуса действия. На время проведения учений эксперты советуют перемещать в страны Балтии системы ПВО среднего и дальнего радиусов действия. Они советуют также наладить обмен данными о происходящем в воздушном пространстве региона с не входящими в НАТО Финляндией и Швецией.

Министерство обороны Эстонии заказало исследование с целью создания общей картины действий по выработке в будущем единой системы противовоздушной обороны в регионе Балтии.

В исследовании принимали участие маршал авиации Великобритании сэр Кристофер Харпер (Christopher Harper), директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков Sven Sakkov и научный сотрудник центра Тони Лоуренс (Tony Lawrence).

Исследование будет представлено впервые на конференции памяти бывшего президента Эстонии Леннарта Мери (Lennart Meri), которое пройдет в выходные.

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Тэги: БАЛТИЯ, ПВО, ПРОБЛЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]