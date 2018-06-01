Патриарх Кирилл призывает поддержать беременных женщин в кризисной ситуации

В День защиты детей патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом оказывать поддержку будущим матерям, которые находятся в трудной ситуации.

"Сегодня я призываю каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку", - говорится в обращении патриарха, распространенном в пятницу.

В это воскресенье во всех православных приходах России пройдет общецерковный сбор средств на поддержку беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации.

В своем обращении патриарх посетовал, что сегодня "огромному количеству детей не позволяют даже родиться на свет Божий, и происходит это по злой человеческой воле".

"Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа - и нравственная, и демографическая", - подчеркивает предстоятель церкви.

По его словам, нужно делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

"От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь", - напоминает патриарх Кирилл.