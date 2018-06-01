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СНГ 01.06.2018 13:44

Патриарх Кирилл призывает поддержать беременных женщин в кризисной ситуации

В День защиты детей патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом оказывать поддержку будущим матерям, которые находятся в трудной ситуации.

"Сегодня я призываю каждого внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. Будущие мамы должны почувствовать, что они не одиноки, что о них заботятся, что им готовы предоставить приют, обеспечить социальную и психологическую поддержку", - говорится в обращении патриарха, распространенном в пятницу.

В это воскресенье во всех православных приходах России пройдет общецерковный сбор средств на поддержку беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации.

В своем обращении патриарх посетовал, что сегодня "огромному количеству детей не позволяют даже родиться на свет Божий, и происходит это по злой человеческой воле".

"Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа - и нравственная, и демографическая", - подчеркивает предстоятель церкви.

По его словам, нужно делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт, а для этого необходимо оказывать психологическую и материальную помощь женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

"От того, как мы усвоили Божественный закон любви, как мы откликнулись на чужое горе, насколько последовали завету и примеру Христову, может зависеть чья-то жизнь", - напоминает патриарх Кирилл.

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Тэги: РОССИЯ, МАТЕРИНСТВО, ПАТРИАРХ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]