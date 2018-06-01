Главы правительств стран СНГ соберутся в ноябре в Астане

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Казахстане, заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
В пятницу в Душанбе прошло заседание Совета вначале в узком, а затем в расширенном составе. На заседании с участием членов делегаций стран СНГ С.Лебедев сообщил о решениях, принятых премьер-министрами в ходе работы в узком составе.
"По предложению Республики Казахстан было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года в городе Астана", - сказал С.Лебедев.
По его словам, главы делегаций обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества.
По итогам заседания Совета в широком составе была подписан ряд документов, в их числе соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, а также решение Совета глав правительств СНГ о концепции сотрудничества государств СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, а также плане первоочередных мероприятий по ее реализации.
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