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СНГ 01.06.2018 14:16

Главы правительств стран СНГ соберутся в ноябре в Астане

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Казахстане, заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

В пятницу в Душанбе прошло заседание Совета вначале в узком, а затем в расширенном составе. На заседании с участием членов делегаций стран СНГ С.Лебедев сообщил о решениях, принятых премьер-министрами в ходе работы в узком составе.

"По предложению Республики Казахстан было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в ноябре этого года в городе Астана", - сказал С.Лебедев.

По его словам, главы делегаций обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества.

По итогам заседания Совета в широком составе была подписан ряд документов, в их числе соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, а также решение Совета глав правительств СНГ о концепции сотрудничества государств СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, а также плане первоочередных мероприятий по ее реализации.

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Тэги: СНГ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]