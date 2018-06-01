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СНГ 01.06.2018 14:48

Суд признал незаконной депортацию из Украины в Грузию осенью 2017 г одного из соратников Саакашвили

Адвокаты выдворенного из Украины в октябре 2017 года соратника лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Михаила Абзианидзе выиграли суд и добились отмены запрета на въезд ему на Украину, сообщает пресс-служба партии.

Как сообщил адвокат Павел Богомазов, соответствующее решение об упразднении трехлетнего запрета на въезд на Украину было принято еще 11 мая. В пятницу, 1 июня, Государственная миграционная служба обратилась к Государственной пограничной службе с указанием выполнить данное решение. "Направлено сообщение о снятии с контроля поручения ГУ ГМС Украины в г.Киеве о запрете дальнейшего въезда в Украину сроком на три года гражданину Грузии М.Абзианидзе", - сообщила ГМС адвокату.

По словам П.Богомазова, решение суда подтверждает незаконность действий в отношении соратников М.Саакашвили, которых в октябре и ноябре 2017 года похитили, избили и принудительно отправили в Грузию. "Суды устанавливают факты незаконных действий со стороны государственных служб, которые выполняли указания избавляться от близкого окружения М.Саакашвили. Безусловно, решение относительно Абзианидзе - это победа, и это лишь в очередной раз подтверждает беззаконие, к которому прибегают лица, преследуя политические мотивы", - отметил он.

В отношении других депортированных соратников М.Саакашвили, среди которых участники боевых действий в Донбассе и журналист телеканала "Рустави- 2" Тамаз Шавшишвили, еще продолжаются судебные слушания.

Как сообщалось, в Государственной миграционной службе и Главном управлении Национальной гвардии подтвердили, что граждан Грузии Давида Макишвили, Михаила Абзианидзе и Георгия Рубашвили, соратников М.Саакашвили, депортировали из Украины в Грузию осенью 2017 года самолетом Нацгвардии.

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Тэги: УКРАИНА, РНС, АБЗИАНИДЗЕ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]