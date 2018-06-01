Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 19° 3 Июн 15° 23° 4 Июн 17° 26°

ТЭК 01.06.2018 12:54

Баку и Джакарта планируют подписать Меморандум об энергосотрудничестве для совместной деятельности в нефтедобыче

Министерство энергетики Азербайджана и министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии планируют подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергосфере, говорится в сообщении азербайджанского Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в пятницу провел встречу с директором по планированию, инвестициям и риск- менеджменту индонезийской компании Petramina Гигихом Прокосом.

«Стороны обсудили текущий уровень сотрудничества между компаниями SOCAR Trading и Petramina и отметили необходимость подписания меморандума по энергосотрудничеству между Азербайджаном и Индонезией. Отмечалось, что документ уже согласован каждой из сторон и готов к подписанию. Меморандум обеспечит будущую деятельность компаний двух стран в сферах добычи, продажи и переработки нефти», - подчеркивается в сообщении.

П.Шахбазов в ходе встречи выразил готовность Минэнерго Азербайджана оказывать постоянную поддержку для развития энергетического сотрудничества с Джакартой.

По данным Минэнерго, Азербайджан является вторым крупным партнером Индонезии по продажам сырой нефти. Компания SOCAR с 2007 года занимается поставками нефти в эту страну.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, ЭНЕРГОСОТРУДНИЧЕСТВО, МЕМОРАНДУМ


Похожие новости


Алиева пригласили с визитом в Индонезию Центр культуры Азербайджана откроется в Джакарте – посол в Баку В Баку отмечают День независимости Индонезии Баку и Джакарта намерены сотрудничать в области оказания общественных услуг Индонезия заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном – посол в Баку Индонезия заинтересована в налаживании прямого авиасообщения между Баку и Джакартой

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]