Баку и Джакарта планируют подписать Меморандум об энергосотрудничестве для совместной деятельности в нефтедобыче

Министерство энергетики Азербайджана и министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии планируют подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергосфере, говорится в сообщении азербайджанского Минэнерго.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в пятницу провел встречу с директором по планированию, инвестициям и риск- менеджменту индонезийской компании Petramina Гигихом Прокосом.
«Стороны обсудили текущий уровень сотрудничества между компаниями SOCAR Trading и Petramina и отметили необходимость подписания меморандума по энергосотрудничеству между Азербайджаном и Индонезией. Отмечалось, что документ уже согласован каждой из сторон и готов к подписанию. Меморандум обеспечит будущую деятельность компаний двух стран в сферах добычи, продажи и переработки нефти», - подчеркивается в сообщении.
П.Шахбазов в ходе встречи выразил готовность Минэнерго Азербайджана оказывать постоянную поддержку для развития энергетического сотрудничества с Джакартой.
По данным Минэнерго, Азербайджан является вторым крупным партнером Индонезии по продажам сырой нефти. Компания SOCAR с 2007 года занимается поставками нефти в эту страну.
Н.Аббасова
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