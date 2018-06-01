Баку и Джакарта планируют подписать Меморандум об энергосотрудничестве для совместной деятельности в нефтедобыче

Министерство энергетики Азербайджана и министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии планируют подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергосфере, говорится в сообщении азербайджанского Минэнерго.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в пятницу провел встречу с директором по планированию, инвестициям и риск- менеджменту индонезийской компании Petramina Гигихом Прокосом.

«Стороны обсудили текущий уровень сотрудничества между компаниями SOCAR Trading и Petramina и отметили необходимость подписания меморандума по энергосотрудничеству между Азербайджаном и Индонезией. Отмечалось, что документ уже согласован каждой из сторон и готов к подписанию. Меморандум обеспечит будущую деятельность компаний двух стран в сферах добычи, продажи и переработки нефти», - подчеркивается в сообщении.

П.Шахбазов в ходе встречи выразил готовность Минэнерго Азербайджана оказывать постоянную поддержку для развития энергетического сотрудничества с Джакартой.

По данным Минэнерго, Азербайджан является вторым крупным партнером Индонезии по продажам сырой нефти. Компания SOCAR с 2007 года занимается поставками нефти в эту страну.

Н.Аббасова