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Регион 01.06.2018 13:29

В СНБ Армении назвали недоразумением свое сообщение о назначении пресс-секретаря экс-президента на новый пост

Пресс-служба Службы национальной безопасности Армении опровергла собственное заявление о назначении Владимира Акопяна заместителем главы ереванского управления ведомства.

"Произошло некоторое недоразумение, вследствие чего и возник этот курьез", - заявил глава пресс-службы СНБ Самсон Галстян.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время В.Акопян находится в кадровом резерве.

Ранее сообщалось, что заместителем главы ереванского управления СНБ назначен пресс-секретарь экс-президента Армении Сержа Саргсяна В.Акопян.

36-летний В.Акопян был назначен пресс-секретарем президента в июле 2015 года. С декабря 2006 года по июль 2015 года работал в СНБ Армении. До назначения на пост пресс-секретаря президента в СНБ занимал должность начальника отделения главного управления. Воинское звание - майор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СНБ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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