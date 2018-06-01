Сеул и Пхеньян 14 июня начнут переговоры по военной линии - ТВ

Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух сторон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР.
Кроме этого, согласно данным Уай-Ти-Эн, представители Сеула и Пхеньяна также договорились 22 июня провести встречу с сотрудниками Международного Красного Креста.
В ходе этой встречи стороны обсудят воссоединение семей, разделенных во время Корейской войны 1950 - 1953 годов.
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