Сеул и Пхеньян 14 июня начнут переговоры по военной линии - ТВ

Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух сторон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР.

Кроме этого, согласно данным Уай-Ти-Эн, представители Сеула и Пхеньяна также договорились 22 июня провести встречу с сотрудниками Международного Красного Креста.

В ходе этой встречи стороны обсудят воссоединение семей, разделенных во время Корейской войны 1950 - 1953 годов.