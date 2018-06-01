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Дальнее зарубежье 01.06.2018 14:30

Сеул и Пхеньян 14 июня начнут переговоры по военной линии - ТВ

Представители Южной Кореи и КНДР договорились 14 июня провести переговоры на уровне руководства военных ведомств двух сторон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По информации Уай-Ти-Эн, целью переговоров станет снижение напряженности между Южной Кореей и КНДР.

Кроме этого, согласно данным Уай-Ти-Эн, представители Сеула и Пхеньяна также договорились 22 июня провести встречу с сотрудниками Международного Красного Креста.

В ходе этой встречи стороны обсудят воссоединение семей, разделенных во время Корейской войны 1950 - 1953 годов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]