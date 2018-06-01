Посетители Третьяковки смогут в виртуальной реальности почувствовать себя Малевичем и создать супрематическую картину

Третьяковская галерея запускает проект в виртуальной реальности "В трех измерениях: Гончарова и Малевич", который позволит самостоятельно создать картины в стиле этих мастеров.

"Коллеги предложили сделать два пилотных проекта на Крымском валу на основе коллекции XX века и сосредоточиться на Наталии Гончаровой и Казимире Малевиче. Ты можешь понять, как шёл ход художественного осмысления реальности, попробовать сделать натюрморт или супрематическую картину, расцветить ее как хочется, создать три варианта картины, выбрать один и сохранить его или опубликовать в соцсетях", - сказала директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Она отметила, что проект будет работать с 5 июня.

"Мы "запараллелили" проект к Чемпионату мира по футболу. Во время проведения чемпионата по паспорту болельщика можно будет бесплатно посмотреть экспозицию ГТГ, поучаствовать в VR проекте", - сказала З. Трегулова.

Виртуальная игра "В трех измерениях" происходит в воссозданных мастерских двух мастеров - Н.Гончаровой и К.Малевича. Надев очки виртуальной реальности, зритель погружается в их творческий мир. Проект не только демонстрирует процесс написания полотен, но вовлекает в него зрителя.

Как отмечают создатели, участник виртуального мастер-класса "постигает пластический метод, логику построения произведения, его образный строй через погружение в особую реальность художника, проект помогает людям раскрепостить воображение и дает свободу для творчества".

Помимо этого, зрителям расскажут о биографиях Н.Гончаровой и К.Малевича, развитии их стиля и особенностях полотен.

Отмечается, что нейронные сети, обученные на произведениях из коллекции ГТГ, будут в реальном времени обрабатывать создаваемые посетителями композиции. Результатом творчества можно будет поделиться в социальных сетях.