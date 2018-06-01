Свыше 240 детей стали жертвами войны в Донбассе, информирует глава МИД Украины

На востоке Украины за четыре года погибли более 240 детей, под постоянной угрозой жизни 15 тысяч несовершеннолетних, проживающих в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения, отмечает министр иностранных дел Украины.

"Около 200 тысяч детей проживают вдоль линии разграничения на Донбассе, 15 тысяч живут в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения. Каждый из них ежедневно подвергается риску и заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности", - пишет глава украинского внешнеполитического ведомства в своем микроблоге в Твиттере в День защиты детей.

"Я призывают мировое сообщество принудить Россию остановить войну, которая уже забрала более 240 детских жизней в Украине", - добавил П.Климкин.