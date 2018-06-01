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СНГ 01.06.2018 15:16

Узбекистан планирует начать сборку Volkswagen Amarok

Узбекистан намерен начать сотрудничество с Volkswagen по производству автомобилей этой марки с организации сборки модели Volkswagen Amarok, сообщил председатель правления АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром") Умиджан Салимов журналистам в Ташкенте.

Он напомнил, что соглашение об организации совместного производства было подписано "Узавтопромом" и Volkswagen AG в рамках официального визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Германию в ноябре прошлого года. Тогда было заявлено, что проект планируется реализовать в 2018-2019 годах.

"Мы практически уже согласовали всю технологическую и производственную поддержку, урегулировали все эти моменты. Сейчас идет проработка вопроса по стоимости будущей продукции, так как Volkswagen сам по себе недешевый продукт, и эти авто находятся в ценовой категории выше среднего", - отметил У.Салимов.

"С Volkswagen мы начали сотрудничество примерно 6 месяцев назад. С их стороны была заинтересованность, чтобы организовать в Узбекистане альтернативное производство", - добавил глава "Узавтопрома".

Кроме того, по данным У.Салимова, в ближайшее время планируется подписание договора с новым партнером из КНР по производству легкой, средней и тяжелой грузовой техники. Другие детали этого проекта он не озвучил.

Он отметил, что сотрудничество с германским и китайским автопроизводителями укладывается в общую концепцию по увеличению числа автомобильных марок, собираемых в Узбекистане.

АО "Узавтопром", объединяющее предприятия автомобильной промышленности Узбекистана, создано в 2004 году на базе ассоциации "Узавтопром". В состав компании входят более 20 предприятий. Самыми крупными являются СП GM Uzbekistan, выпускающее легковые автомобили, ООО "СамАвто", которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, и MAN Auto Uzbekistan (Самаркандская область) по выпуску грузовых автомобилей MAN (тягачи, самосвалы, фургоны). В июле 2017 года СП Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive (UzPCA), созданное французской PSA Peugeot Citroen и "Узавтопромом", приступило к строительству завода по производству микроавтобусов в Джизакской области.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, VOLKSWAGEN, СБОРКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]