Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" с гражданами страны, которая состоится 7 июня, в случае необходимости будет в прямом эфире выходить на связь с министрами и главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время "прямой линии" президент намерен в режиме конференции держать связь с губернаторами и членами правительства.

"Частично я могу это подтвердить. Но с другой стороны, у президента есть всегда возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. Такая возможность будет у него и на этот раз", - сказал Д.Песков.