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СНГ 01.06.2018 13:36

У Путина во время "прямой линии", как и в любое другое время, будет возможность оперативно связаться с министрами или губернаторами, объяснили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" с гражданами страны, которая состоится 7 июня, в случае необходимости будет в прямом эфире выходить на связь с министрами и главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время "прямой линии" президент намерен в режиме конференции держать связь с губернаторами и членами правительства.

"Частично я могу это подтвердить. Но с другой стороны, у президента есть всегда возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. Такая возможность будет у него и на этот раз", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИКИ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]