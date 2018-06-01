Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" с гражданами страны, которая состоится 7 июня, в случае необходимости будет в прямом эфире выходить на связь с министрами и главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время "прямой линии" президент намерен в режиме конференции держать связь с губернаторами и членами правительства.
"Частично я могу это подтвердить. Но с другой стороны, у президента есть всегда возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. Такая возможность будет у него и на этот раз", - сказал Д.Песков.
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