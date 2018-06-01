Банки в Азербайджане в январе-апреле 2018г сократили активы на 1%, увеличили капитализацию на 4% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2018 года составляют 27 млрд 651,4 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-апрель 2018 года активы банков сократились на 1%.

Кредитный портфель банков на 30 апреля составляет 11 млрд 422,6 млн манатов (рост в январе-апреле 2018 года на 0,7% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 апреля 2018 года составляет 3 млрд 871,7 млн манатов (рост на 4,4%).

Обязательства банков на начало мая 2018 года составляют 23 млрд 779,7 млн манатов (спад на 1,8%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 457,5 млн манатов (спад на 9,9%).

На 30 апреля 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец апреля 2018 года банки имеют 511 филиалов и 143 отделения.

В банковском секторе Азербайджана работают 16,503 тыс. человек (рост на 2,1%).

Н.Аббасова