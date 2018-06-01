Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 19° 3 Июн 15° 23° 4 Июн 17° 26°

Финансы 01.06.2018 13:37

Банки в Азербайджане в январе-апреле 2018г сократили активы на 1%, увеличили капитализацию на 4% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2018 года составляют 27 млрд 651,4 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-апрель 2018 года активы банков сократились на 1%.

Кредитный портфель банков на 30 апреля составляет 11 млрд 422,6 млн манатов (рост в январе-апреле 2018 года на 0,7% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 апреля 2018 года составляет 3 млрд 871,7 млн манатов (рост на 4,4%).

Обязательства банков на начало мая 2018 года составляют 23 млрд 779,7 млн манатов (спад на 1,8%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 457,5 млн манатов (спад на 9,9%).

На 30 апреля 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец апреля 2018 года банки имеют 511 филиалов и 143 отделения.

В банковском секторе Азербайджана работают 16,503 тыс. человек (рост на 2,1%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, СПАД


Похожие новости


MBNP презентовала первичный вариант проекта коллективного соглашения для реструктуризации неработающих активов Банки в Азербайджане в I квартале 2018г незначительно сократили активы, увеличили капитализацию на 4% - регулятор Банки в Азербайджане в январе-феврале 2018г увеличили активы на 2%, капитализацию - на 5% - регулятор Банки в Азербайджане в январе 2018г увеличили активы на 1%, капитализацию – на 2,5% - регулятор Банки в Азербайджане в 2017г сократили активы на 11%, увеличили капитализацию в 2 раза Банки в Азербайджане в январе-ноябре сократили активы на 16%, увеличили капитализацию на 64%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]