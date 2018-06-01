Глава производителя чемоданов Samsonite ушел в отставку

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя чемоданов Samsonite International SA Тамеш Таинвала подал в отставку на фоне обвинений в предоставлении неверных сведений о своем образовании.
На прошлой неделе глава компании Blue Orca Сорен Андаль заявил, что Т.Таинвала называл себя доктором наук, хотя такой ученой степени у него нет.
В интервью The Wall Street Journal Т.Таинвала заявил, что не держал отсутствие докторской степени в секрете. Он поступил на докторскую программу в 1992 году, но не закончил ее. Тем не менее, его имя предварялось обращением "доктор" в ряде документов, включая раскрытия для индийских регуляторов и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Т.Таинвала проработал в Samsonite более двух десятилетий. Он возглавил компанию в 2014 году, до этого работал операционным директором и руководителем бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
Новым CEO Samsonite станет финансовый директор компании Кайл Фрэнсис Жендро.
Акции Samsonite подскочили на 10% на торгах в Гонконге в пятницу, капитализация компании оценивается в 38,35 млрд гонконгских долларов ($4,9 млрд).
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