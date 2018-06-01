В ДТП в Азербайджане пострадали 20 граждан Грузии - СМИ

Порядка 20 туристов из Грузии пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АРА.
"Автобус, в котором находились 54 туриста из Грузии, столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ и легковым автомобилем марки Mercedes, в результате чего выехал на обочину и перевернулся",- отмечает агентство.
Согласно информации, ДТП произошло на территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района (центральный Азербайджан).
При этом агентство не сообщает текущее состояние пострадавших.
В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что серьезной угрозы для жизни пострадавших туристов из Грузии нет. "На месте происшествия работают бригады скорой помощи. По предварительной информации, серьезной угрозы для жизни пострадавших нет",- сказала представитель пресс-службы С.Ахмедова.
По ее словам, пострадавшие будут отправлены в Центральные районные больницы Гаджигабульского района и г.Ширван.
Ф.Исазаде
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