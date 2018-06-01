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Происшествия 01.06.2018 13:17

В ДТП в Азербайджане пострадали 20 граждан Грузии - СМИ

Порядка 20 туристов из Грузии пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Азербайджана, сообщает азербайджанское информационное агентство АРА.

"Автобус, в котором находились 54 туриста из Грузии, столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ и легковым автомобилем марки Mercedes, в результате чего выехал на обочину и перевернулся",- отмечает агентство.

Согласно информации, ДТП произошло на территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района (центральный Азербайджан).

При этом агентство не сообщает текущее состояние пострадавших.

В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что серьезной угрозы для жизни пострадавших туристов из Грузии нет. "На месте происшествия работают бригады скорой помощи. По предварительной информации, серьезной угрозы для жизни пострадавших нет",- сказала представитель пресс-службы С.Ахмедова.

По ее словам, пострадавшие будут отправлены в Центральные районные больницы Гаджигабульского района и г.Ширван.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ГРУЗИНЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]