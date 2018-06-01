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Регион 01.06.2018 14:22

Глава МИД Армении Мнацаканян посетит Россию с визитом 7 июня - МИД РФ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян посетит Москву с рабочим визитом 7 июня, сообщил на брифинге в пятницу замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"На 7 июня запланирован рабочий визит в РФ главы МИД Армении Мнацаканяна. В ходе переговоров с министром иностранных дел РФ (Сергеем Лавровым) предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи президентов двух стран, состоявшейся в Сочи 14 мая", - сказал А.Кожин.

По его словам, "состоится обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования, в котором РФ вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ играют активную посредническую роль".

"Особое внимание предполагается уделить международной проблематике, в том числе интеграционным процессам в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС, других международных и региональных форумах", - сказал представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]