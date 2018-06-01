В Баку прошло первое заседание Оргкомитета конкурса «Кубок моря-2018»

В штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана прошло первое заседание Оргкомитета по подготовке к конкурсу «Кубок моря-2018», который состоится в рамках Армейских международных игр в Баку, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"На заседании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям и даны соответствующие указания",- говорится в сообщении.

В конкурсе «Кубок моря-2018», который пройдет с 31 июля по 10 августа текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

Б.Рустамбеков