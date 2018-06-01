Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 19° 3 Июн 15° 23° 4 Июн 17° 26°

Внешняя политика 01.06.2018 14:27

В Баку прошло первое заседание Оргкомитета конкурса «Кубок моря-2018»

В штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана прошло первое заседание Оргкомитета по подготовке к конкурсу «Кубок моря-2018», который состоится в рамках Армейских международных игр в Баку, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"На заседании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям и даны соответствующие указания",- говорится в сообщении.

В конкурсе «Кубок моря-2018», который пройдет с 31 июля по 10 августа текущего года в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВМС, КУБОК, КАСПИЙ


Похожие новости


Военные корабли Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана выполнили стрельбы по морским целям в международном конкурсе «Кубок моря-2017» Азербайджанские моряки стали вторыми в эпизоде «Стрельба по плавающей мине» в рамках конкурса «Кубок моря - 2017» Экипаж МРК «Град Свияжск» успешно поразил воздушную мишень в небе над Каспийским морем на конкурсе «Кубок моря-2017» В Баку состоялась жеребьевка по этапам и эпизодам конкурса «Кубок моря - 2017» - Минобороны Азербайджана Стрельбы по морской мишени в акватории Каспийского моря перенесены на резервный день из-за непогоды Церемония открытия конкурса «Кубок моря - 2017» состоится вечером во вторник на бульваре в Баку – Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]