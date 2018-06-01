Российский историк и политолог Кузнецов одержал очередную победу над армянским национализмом

Вчера, 31 мая, стали известны новые подробности безуспешной деятельности московского адвоката армянской национальности Рубена Киракосяна, более полугода стремящегося привлечь к уголовной ответственности российского историка и правоведа Олега Кузнецова за его монографию "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" и публикации в прессе против армянского национализма.

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщил О.Кузнецов.

В августе и сентябре 2017 года Р.Киракосян подал в Следственное управление СКР по Западному административному округу Москвы два заявления, в которых обвинил О.Кузнецова в экстремизме и разжигании межнациональной розни. По обоим заявлениям Р.Киракосяну в ноябре 2017 года дважды было отказано. В стремлении снискать себе популярность непримиримого борца за интересы армянского народа он написал ряд жалоб, оставшихся без удовлетворения, и в итоге дошел до жалобы на имя Генерального прокурора России, который взял под личный контроль проверку законности всех поступивших Киракосяну отказов.

"Дотошные проверки не выявили ни одного, даже малейшего нарушения в отказе в возбуждении уголовного дела по монографии Олега Кузнецова "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии", судебная экспертиза содержания которой установила, что она не является экстремистской и основана исключительно на реальных исторических фактах. Однако при проверке старого заявления следователь допустил одну несущественную процессуальную ошибку, которую было поручено исправить", - сказал О.Кузнецов.

Для этого О.Кузнецов 31 мая был опрошен старшим следователем по особо важным делам Следственного управления СКР по ЗАО Москвы майором юстиции Еленой Королевой, сам опрос продолжался более часа, протокол составил 8 страниц текста. После этого О.Кузнецову было предложено явиться на следующей неделе еще раз, чтобы получить на руки еще одно постановление об отказе в возбуждении против него уголовного дела, на этот раз - с устраненными процессуальными недочетами.

"Я высоко оцениваю профессионализм работавшего со мной следователя. Майор Королева была предельно корректна, задавала вопросы исключительно по существу в полном соответствии с методическими указаниями Генпрокуратуры России по расследованию преступлений экстремистской направленности", - подчеркнул О.Кузнецов.

"Скажу честно, не все вопросы были для меня приятными, но я отвечал на них подробно и правдиво. За час разговора по существу жалобы мне пришлось пересказать об основных моментах, чуть ли не половину содержания моей монографии и всю историю своей деятельности по противодействию терроризму вообще, и армянскому в частности, со статистикой преступлений армянского терроризма, в том числе против СССР и России. Елена Александровна начала опрос очень бойко, жестко и даже агрессивно, но закончила его в большой задумчивости", - отметил он.

"Надо высказать слова благодарности Рубену Киракосяну за тот огромный труд по рекламе моей монографии в верхних эшелонах российской власти, который он осуществляет с большим энтузиазмом и совершенно бесплатно. Думаю, настало время для ее переиздания в России во второй раз в более расширенном формате - с дополнениями и исправлениями", - добавил О.Кузнецов.