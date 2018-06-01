Азербайджан и Израиль обсуждают вопросы расширения экономического сотрудничества

Министр налогов Азербайджана и посол Израиля в Баку Дан Став обсудили вопросы сотрудничества в сфере налогообложения между двумя странами, отмечается в сообщении Минналогов.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, затронутые в мае текущего года в ходе первого заседания азербайджано-израильской госкомиссии. "Эти вопросы касались расширения сотрудничества в сферах АПК, высоких технологий, альтернативной энергетики и образования, участия израильских компаний и инвесторов в проектах в Азербайджане", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов