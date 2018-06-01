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Бизнес и законодательство 01.06.2018 14:47

Азербайджан и Израиль обсуждают вопросы расширения экономического сотрудничества

Министр налогов Азербайджана и посол Израиля в Баку Дан Став обсудили вопросы сотрудничества в сфере налогообложения между двумя странами, отмечается в сообщении Минналогов.

В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, затронутые в мае текущего года в ходе первого заседания азербайджано-израильской госкомиссии. "Эти вопросы касались расширения сотрудничества в сферах АПК, высоких технологий, альтернативной энергетики и образования, участия израильских компаний и инвесторов в проектах в Азербайджане", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]