Банковские вклады населения в Азербайджане увеличились в январе-апреле на 3,6%, в апреле - на 3,1% - регулятор

Банковские вклады населения на 30 апреля 2018 года составляют 7 млрд 813,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе-апреле 2018 года банковские вклады населения увеличились на 3,6%.
При этом в апреле текущего года вклады населения в банках увеличились на 233,5 млн манатов или на 3,1%.
В структуре банковских вкладов населения на 30 апреля срочные вклады составили 5 млрд 407,6 млн манатов (рост в январе-апреле на 4,2% - ИФ), до востребования - 2 млрд 405,9 млн манатов (рост на 2,2%).
На конец апреля 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 144,6 млн манатов (спад в январе-апреле на 2,3%).
В целом, на 30 апреля 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 16 млрд 958,1 млн манатов (рост на 0,4%).
Н.Аббасова
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