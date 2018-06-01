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Регион 01.06.2018 14:51

Президентская чета Армении накормила детей гамбургерами

В Международный день защиты президент Армении Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили благотворительную общественную организацию "Орран", сообщают в пятницу местные СМИ.

Как отмечают издания, в благотворительной организации они приготовили гамбургеры для детей.

"Если детям не понравится вкус, то я готов подать отставку", - в шутку сказал президент.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕТИ, ГАМБУРГЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]