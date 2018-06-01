Президентская чета Армении накормила детей гамбургерами

В Международный день защиты президент Армении Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили благотворительную общественную организацию "Орран", сообщают в пятницу местные СМИ.

Как отмечают издания, в благотворительной организации они приготовили гамбургеры для детей.

"Если детям не понравится вкус, то я готов подать отставку", - в шутку сказал президент.