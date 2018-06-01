ЕС предлагает модернизировать и упростить совместную внутреннюю сельхозполитику

Европейская комиссия выдвинула в пятницу предложение по модернизации и упрощению совместной сельскохозяйственной политики ЕС под будущий долгосрочный бюджет союза на 2021-2027 годы.

"Представленное сегодня предложение соответствует обязательствам (Евро)комиссии модернизировать и упростить совместную сельскохозяйственную политику, позволяя государствам-членам воспользоваться настоящей субсидиарностью (принципом распределения помощи в зависимости от нуждаемости - ИФ), гарантируя более устойчивый сельскохозяйственный сектор в Европе и осваивая более высокий уровень целей в области охраны окружающей среды и климата", - заявил по случаю новой инициативы член ЕК по сельскому хозяйству и сельскому развитию Фил Хоган.

В Еврокомиссии исходят из того, что при многолетнем сельхозбюджете в 365 млрд евро выдвинутое предложение гарантирует, что совместная сельскохозяйственная политика выдержит испытание временем, продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям и сельским сообществам, будет содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства ЕС и подтвердит устремления союза в деле защиты окружающей среды и борьбы против климатических изменений.

Как заявляют в Брюсселе, новое предложение дает государствам-членам ЕС более значительные возможности маневра и расширяет их компетенцию в вопросе выбора и порядка распределения ресурсов совместной сельскохозяйственной политики.

В число главных разделов предложения Еврокомиссии входит внедрение новой методики работы. Государства-члены ЕС смогут разрабатывать более адаптированные к национальным и местным особенностям программы, которые будут лучше отвечать потребностям сельхозпроизводителей и всего сельского сообщества. При этом Еврокомиссия будет одобрять каждый план, заботясь о защите единого рынка ЕС, а также внимательно отслеживать результаты каждой страны в достижении поставленных целей.

Еврокомиссия ставит задачу более справедливых условий предоставления помощи за счет улучшения ее адресности. Предусматривается, что прямые выплаты останутся основным элементом сельскохозяйственной политики. Приоритет будет отдаваться поддержке малых и средних хозяйств и молодым сельхозпроизводителям.

Предложение Еврокомиссии направлено на повышенный уровень требований к защите окружающей среды и климата. Наряду с другими мерами, 30% каждой дотации, предназначенной для сельского развития, будут направляться на защиту окружающей среды и климата. Сообщается, что 40% всего бюджета совместной сельскохозяйственной политики будут рассчитаны на содействие мерам по сдерживанию климатических изменений.

Важным разделом предложения Еврокомиссии является также лучшее использование научных знаний и инноваций. Модернизация сельхозполитики предусматривает внедрение современных технологий и инноваций.

Предложению Еврокомиссии предстоит обсуждение в Европейском парламенте и Совете ЕС с целью достижения соглашения по новому законодательству.