Минобороны Индии порекомендует правительству не отказываться от приобретения российских С-400, несмотря на позицию США - СМИ

Минобороны Индии будет рекомендовать правительству страны дать согласие на покупку российских зенитных ракетных систем С-400, невзирая на предупреждения со стороны США, передает в пятницу газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники среди индийских военных.
По данным источников, Индия намерена продолжать подготовку соглашения на сумму $5,5 млрд о приобретении пяти установок С-400. Также источники сообщили, что Минобороны не получало никаких инструкций по поводу того, что подготовку к этому соглашению необходимо остановить.
"Хиндустан таймс" напоминает, что ранее американская администрация уже предупреждала Индию о возможных негативных последствиях для оборонного сотрудничества двух стран в случае приобретения С-400.
Однако, отмечает газета, в Индии опасаются, что при отказе индийской стороны от С-400 Россия может продать их Пакистану.
Ожидается, что тема С-400 будет обсуждаться на встрече глав МИД Индии Сушмы Сварадж и Минобороны Нирмалы Ситхамаран с госсекретарем США Майком Помпео и шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом 6 июля в Вашингтоне.
По данным "Хиндустан таймс", ранее индийские власти задействовали неофициальные каналы передачи информации, чтобы довести до сведения заинтересованных лиц потребность Индии в укреплении противовоздушной обороны и в приобретении С-400 в связи с наличием серьезного военно-воздушного потенциала у КНР и Пакистана.
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