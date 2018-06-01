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Регион 01.06.2018 18:13

Центризбирком Армении готов обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов - глава ЦИК

Если политические силы Армении договорятся о внеочередных парламентских выборах, Центризбирком Армении обеспечит нужные процедуры, заявил журналистам глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Наша задача - сделать так, чтобы выборы прошли в рамках правил. Остальные решения - политические, а в политику вмешиваться мы не можем. Только политические силы могут решить, будет ли меняться Избирательный кодекс, и подготовить возможность внеочередных выборов в парламенте", - сказал Т.Мукучян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]