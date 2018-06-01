Центризбирком Армении готов обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов - глава ЦИК

Если политические силы Армении договорятся о внеочередных парламентских выборах, Центризбирком Армении обеспечит нужные процедуры, заявил журналистам глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Наша задача - сделать так, чтобы выборы прошли в рамках правил. Остальные решения - политические, а в политику вмешиваться мы не можем. Только политические силы могут решить, будет ли меняться Избирательный кодекс, и подготовить возможность внеочередных выборов в парламенте", - сказал Т.Мукучян.