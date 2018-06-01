Центризбирком Армении готов обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов - глава ЦИК

Если политические силы Армении договорятся о внеочередных парламентских выборах, Центризбирком Армении обеспечит нужные процедуры, заявил журналистам глава ЦИК Тигран Мукучян.
"Наша задача - сделать так, чтобы выборы прошли в рамках правил. Остальные решения - политические, а в политику вмешиваться мы не можем. Только политические силы могут решить, будет ли меняться Избирательный кодекс, и подготовить возможность внеочередных выборов в парламенте", - сказал Т.Мукучян.
Карабахское урегулирование невозможно без участия России – Эттингер
Брюссель и Баку в 2019 году могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – Еврокомиссар
Энергетика останется одним из приоритетов в сотрудничестве Брюсселя и Баку – Эттингер
Украина и Катар ведут переговоры по поставкам катарского СПГ - Порошенко
Brent подешевела до $76,61 за баррель, но завершает неделю ростом цены
AtaBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings из-за отсутствия планов привлекать средства на внешних рынках
Президент Азербайджана выделил 5,8 млн манатов на строительство автодороги в регионе
В Азербайджане заключенный пытался за деньги организовать помилование других заключенных
Минтруда Азербайджана и Саудовской Аравии подпишут меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»