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Дальнее зарубежье 01.06.2018 18:34

"Сфабрикованное российское дело" стоило США $17 млн, эта цифра продолжает расти, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал фабрикацией дело о предположительном сговоре между участниками его предвыборной кампании и представителями российского правительства.

Цитируя сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, он добавил, что это расследование стоило США уже $17 млн.

"АП только что проинформировало, что сфабрикованное российское расследование обошлось нашей администрации уже в $17 млн, и эта цифра быстро растет", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"Никакого сговора не было, (сговор был - ИФ) только между демократами", - добавил Д.Трамп.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование предположительного вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Москвой.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]