"Сфабрикованное российское дело" стоило США $17 млн, эта цифра продолжает расти, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал фабрикацией дело о предположительном сговоре между участниками его предвыборной кампании и представителями российского правительства.
Цитируя сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, он добавил, что это расследование стоило США уже $17 млн.
"АП только что проинформировало, что сфабрикованное российское расследование обошлось нашей администрации уже в $17 млн, и эта цифра быстро растет", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".
"Никакого сговора не было, (сговор был - ИФ) только между демократами", - добавил Д.Трамп.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование предположительного вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Москвой.
Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.
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