Глава МИД КНР заявляет о намерении вместе с ЕС отстаивать сохранение ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР намерена сделать все, чтобы сохранить соглашение между "пятеркой" и Ираном по атомной программе Тегерана, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем неукоснительно поддерживать ее (сделку - ИФ)", - заявил Ван И в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейкой дипломатии Федерикой Могерини.

По его словам, соглашение было одобрено ООН, и "каждая сторона сделки должна ее придерживаться".

Ф.Могерини, в свою очередь, подчеркнула, что ЕС ценит усилия Китая, добавив, что Евросоюз и КНР координируют действия для того, чтобы сохранить СВПД после выхода США из этой сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки с Тегераном по иранской ядерной программе - так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.