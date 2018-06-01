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Регион 01.06.2018 18:45

Глава МИД КНР заявляет о намерении вместе с ЕС отстаивать сохранение ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР намерена сделать все, чтобы сохранить соглашение между "пятеркой" и Ираном по атомной программе Тегерана, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем неукоснительно поддерживать ее (сделку - ИФ)", - заявил Ван И в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейкой дипломатии Федерикой Могерини.

По его словам, соглашение было одобрено ООН, и "каждая сторона сделки должна ее придерживаться".

Ф.Могерини, в свою очередь, подчеркнула, что ЕС ценит усилия Китая, добавив, что Евросоюз и КНР координируют действия для того, чтобы сохранить СВПД после выхода США из этой сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки с Тегераном по иранской ядерной программе - так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

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Тэги: КИТАЙ, ЕС, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]