Защита обжаловала арест вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Адвокаты Игоря Подпорина оспорили в Мосгорсуде его арест за повреждение картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
"В суд сегодня поступила апелляционная жалоба на избрание в отношении Подпорина меры пресечения в виде заключения под стражу. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
Замоскворецкий суд Москвы во вторник, 29 мая, по ходатайству следователя отправил И.Подпорина в СИЗО до 26 июля включительно.
В жалобе защита не согласилась с доводами суда о наличии оснований для избрания обвиняемому исключительной меры пресечения и попросила Мосгорсуд отменить это решение, а И.Подпорина отправить под домашний арест в московскую квартиру его брата.
37-летний уроженец Узбекистана, долгое время проживавший в Воронежской области, И.Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".
Согласно видеозаписи, которую опубликовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.
Вместе с тем, в суде задержанный заявил, что давал ранее показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают.
По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке.
Следствие ужесточило обвинение И. Подпорину с ч.1 на ч. 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ). В связи с этим, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из отдела дознания в следственный отдел ОВД "Якиманка".
Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет заключения.
В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.
По материалам дела, представленным следователем в суде, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.
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