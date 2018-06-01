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Дальнее зарубежье 01.06.2018 19:16

Тереза Мэй потратила на операции против Ассанжа больше, чем США на расследование возможных связей Трампа с РФ - Wikileaks

Основанный Джулианом Ассанжем портал Wikileaks в пятницу сообщил, что Тереза Мэй сначала но посту министра внутренних дел Британии, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Дж.Асссанжа около 13,2 млн фунтов стерлингов ($17,6 млн).

"Тереза Мэй на посту главы МВД, а затем в качестве премьера Британии потратила больше средств против Джулиана Ассанжа, чем США на расследование Мюллера (о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года - ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте Wikileaks в "Твиттере".

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день затраты Вашингтона на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера оцениваются в $17 млн, в то время как затраты Британии только на слежку полиции за основателем Wikileaks превышают $17,6 млн.

Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где он может быть обвинен в публикации секретных документов.

Власти Великобритании выдали ордер на арест Дж.Ассанжа.

В мае 2018 года британское издание "Гардиан" по итогам совместного расследования с газетой "Фокус Эквадор" оценило затраты Эквадора на содержания Джулиана Ассанжа и меры по его безопасности в $5 млн.

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Тэги: БРИТАНИЯ, WIKILEAKS, АССАНЖ, ЗАТРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]