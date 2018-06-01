Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0272 GBR   2.2546 TRY   0.3754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.73 Brent   75.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 29° Завтра 14° 19° 3 Июн 15° 23° 4 Июн 17° 25°

Бизнес и законодательство 01.06.2018 17:18

Минналогов Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам реализации безакцизных табака и алкоголя

Министерство налогов Азербайджана в ходе проверок торговых объектов пресекло массовую реализацию безакцизных табачных изделий и алкогольных напитков, отмечается в сообщении ведомства.

"В течение последней недели была осуществлена проверка 27 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в Баку и Сумгайыте. В ходе проверок выявлено 4,065 тыс. пачек табачных изделий и 163 единиц алкогольных напитков. Все безакцизные товары изъяты из оборота. По выявленным фактам Департамент предварительного расследования министерства налогов возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

Министерство налогов подчеркивает, что наряду с этим наблюдаются факты добровольной сдачи налоговым органам безакцизных товаров. Так в поселке Мехтиабад Абшеронского района налогоплательщики сдали 12,086 тыс. пачек табачных изделий, на которых отсутствовали акцизные марки.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИННАЛОГОВ, ДЕЛО, УГОЛОВНОЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]