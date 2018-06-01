Минналогов Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам реализации безакцизных табака и алкоголя

Министерство налогов Азербайджана в ходе проверок торговых объектов пресекло массовую реализацию безакцизных табачных изделий и алкогольных напитков, отмечается в сообщении ведомства.
"В течение последней недели была осуществлена проверка 27 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в Баку и Сумгайыте. В ходе проверок выявлено 4,065 тыс. пачек табачных изделий и 163 единиц алкогольных напитков. Все безакцизные товары изъяты из оборота. По выявленным фактам Департамент предварительного расследования министерства налогов возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.
Министерство налогов подчеркивает, что наряду с этим наблюдаются факты добровольной сдачи налоговым органам безакцизных товаров. Так в поселке Мехтиабад Абшеронского района налогоплательщики сдали 12,086 тыс. пачек табачных изделий, на которых отсутствовали акцизные марки.
Б.Рустамбеков
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