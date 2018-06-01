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01.06.2018 17:19

Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей

Nar осуществил очередной социальный проект по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей. Мобильный оператор, по уже сложившейся многолетней традиции отмечающий этот праздник интересными проектами, и в этот раз придумал оригинальный способ чтобы поздравить детей. Так, на YouTube был создан специальный канал, являющийся большим ресурсом азербайджанских национальных сказок на родном языке. В рамках инициативы Nar, 60 сказок, записанных в аудио-формате, были переписаны на специально оформленные компакт-диски. Каталог этих дисков был подарен Республиканской библиотеке для людей с нарушениями зрения.

К процессу записи сказок на профессиональной студии была привлечена Кямаля Ровшан, отличающаяся своей безграничной любовью к детям и успешным участием в проекте Belə-belə işlər («Такие вот дела»). Энтузиазм Камали ханым, которая очень любит рассказывать сказки детям, вдохновил команду Nar на эту полезную инициативу, позволившую подарить малышам много радости. Специальное видео, на котором запечатлен процесс записывания сказок был выложен на страницах Nar в социальных медиа.

Отметим, что наука, образование и забота о детях являются основными направлениями стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Более подробную информацию о стратегии КСО оператора можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

https://www.youtube.com/watch?v=CvcVLOvubHk&feature=youtu.be

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]