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Внешняя политика 01.06.2018 17:24

Энергетика останется одним из приоритетов в сотрудничестве Брюсселя и Баку – Эттингер

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер считает энергетику одним из приоритетов двустороннего сотрудничества ЕС и Азербайджана.

"В настоящее время Азербайджан проводит политику диверсификации экономики. Половина товарооборота Азербайджана приходится на торговлю со странами Евросоюза. Сотрудничество в сфере энергетики будет играть важную роль и в предстоящие десятилетия", - сказал Г.Эттингер в пятницу в Баку в Университете ADA, выступая с лекцией на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий".

По его словам, Азербайджан обладает значительным потенциалом в сфере альтернативной энергии.

Г.Эттингер подчеркнул, что Азербайджан, реализацией проекта Южный газовый коридор, вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. "Наряду с этим страна намерена превратиться в транспортный хаб региона. Азербайджан играет ключевую роль в развитии коридора Восток-Запад", - подчеркнул он.

Еврокомиссар добавил, что ЕС считает Азербайджан стратегическим партнером. "Независимость, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана важны для ЕС. В настоящее время Азербайджан и Евросоюз работают над новым соглашением о стратегическом партнерстве. Этот документ заменит подписанное в 1999 году соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Азербайджаном и ЕС", - отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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