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ТЭК 01.06.2018 17:33

Путин наследному принцу Абу-Даби: будем продолжать сотрудничество в энергетике, где оно уже принесло стабилизацию цен на нефть

Россия будет продолжать сотрудничество с ОАЭ в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем продолжать эту работу также как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии, ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов" - сказал В.Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

Он добавил, что Россия также намерена продолжить работу инвестиционного фонда ОАЭ в РФ. По словам президента, общий объём вложений фонда превышает $2 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]