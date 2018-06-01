Путин наследному принцу Абу-Даби: будем продолжать сотрудничество в энергетике, где оно уже принесло стабилизацию цен на нефть

Россия будет продолжать сотрудничество с ОАЭ в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем продолжать эту работу также как и работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии, ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов" - сказал В.Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
Он добавил, что Россия также намерена продолжить работу инвестиционного фонда ОАЭ в РФ. По словам президента, общий объём вложений фонда превышает $2 млрд.
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