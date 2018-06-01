Брюссель и Баку в 2019 году могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – Еврокомиссар

Брюссель и Баку рассчитывают 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве, заявил Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер.
Ранее сообщалось, что переговоры могут завершиться в 2018 году.
"Уже достигнута договоренность по ряду вопросов по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Но это комплексные переговоры. В настоящее время имеются определенные разногласия, которые связаны в основном с торговлей. Если бы Азербайджан являлся членом Всемирной торговой организации (ВТО), то все было бы намного проще", - сказал Г.Эттингер в пятницу в Баку в Университете ADA, выступая с лекцией на тему "Важность отношений между ЕС и Азербайджаном в свете глобальных событий".
По его словам, в октябре следующего года истекает срок мандата 6 еврокомиссаров. "Мы и правительство Азербайджана будем стараться заключить соглашение до этого времени. В 2019 году исполнится 20 лет нашего соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Думаю и надеюсь, что в следующем году новое соглашение будет готово", - добавил он.
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.
Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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