ЕС в 2012-2017гг оказал Азербайджану финансовую поддержку на 600 млн евро

Европейский Союз за период 2012-2017гг оказал Азербайджану финансовую поддержку на сумму 595 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики страны.
Министр экономики Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с комиссаром Еврокомиссии по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтером Эттингером.
"ЕС за 2012-2017 года в рамках программ Twining, TAIEX и «Поддержки бюджета» оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 595 млн евро. В рамках Twining- программ успешно реализовано 34 проекта, продолжается реализация 10 проектов, еще один проект находится на стадии подготовки", - отметил Ш.Мустафаев.
Министр также сообщил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. За 2017 год доля ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Азербайджана составила 42%, за январь-апрель 2018г – также 42%.
«Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Открытие Южного газового коридора является хорошим примером успешного сотрудничества ЕС и Азербайджана в энергосфере. В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан газопровод TANAP. Также продолжаются работы по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP)», - сообщил Ш.Мустафаев.
Г.Эттингер в свою очередь отметил, что энергетическая сфера является основным направлением сотрудничества ЕС с Азербайджаном и с этой точки зрения проекты строительства газопроводов TANAP и TAP имеют большое значение.
«Кроме того, Азербайджан обладает хорошим потенциалом для производства ветряной, солнечной и биоэнергии. Инвесторы проявляют к вашей стране очень большой интерес. На днях в Баку состоится бизнес–форум ЕС–Азербайджан, который представляет особую важность для развития сотрудничества азербайджанских и европейских деловых кругов", - отметил Г.Эттингер.
Он также подчеркнул, что приложит все усилия для развития связей ЕС с Азербайджаном.
Н.Аббасова
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