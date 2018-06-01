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Бизнес и законодательство 01.06.2018 17:48

ЕС в 2012-2017гг оказал Азербайджану финансовую поддержку на 600 млн евро

Европейский Союз за период 2012-2017гг оказал Азербайджану финансовую поддержку на сумму 595 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики страны.

Министр экономики Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с комиссаром Еврокомиссии по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтером Эттингером.

"ЕС за 2012-2017 года в рамках программ Twining, TAIEX и «Поддержки бюджета» оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 595 млн евро. В рамках Twining- программ успешно реализовано 34 проекта, продолжается реализация 10 проектов, еще один проект находится на стадии подготовки", - отметил Ш.Мустафаев.

Министр также сообщил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. За 2017 год доля ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Азербайджана составила 42%, за январь-апрель 2018г – также 42%.

«Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Открытие Южного газового коридора является хорошим примером успешного сотрудничества ЕС и Азербайджана в энергосфере. В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан газопровод TANAP. Также продолжаются работы по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP)», - сообщил Ш.Мустафаев.

Г.Эттингер в свою очередь отметил, что энергетическая сфера является основным направлением сотрудничества ЕС с Азербайджаном и с этой точки зрения проекты строительства газопроводов TANAP и TAP имеют большое значение.

«Кроме того, Азербайджан обладает хорошим потенциалом для производства ветряной, солнечной и биоэнергии. Инвесторы проявляют к вашей стране очень большой интерес. На днях в Баку состоится бизнес–форум ЕС–Азербайджан, который представляет особую важность для развития сотрудничества азербайджанских и европейских деловых кругов", - отметил Г.Эттингер.

Он также подчеркнул, что приложит все усилия для развития связей ЕС с Азербайджаном.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПОДДЕРЖКА, ФИНАНСОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]