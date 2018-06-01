Торговой войны с США еще нет, но под угрозой наметившееся восстановление мировой экономики - член Еврокомиссии

Решения администрации США о выходе из "иранской сделки", выходе из соглашения по климату и введение таможенных пошлин против Европы привели к охлаждению отношений, торговой войны еще нет, но ситуация тревожная, заявила в пятницу член Европейской комиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы вместе строили международные институты и организации после войны, мы вместе работаем в мире. Но ясно, что после некоторых решений, в частности, по Ирану, по выходу, например, из парижского соглашения, и теперь вот эти тарифы, наши отношения стали менее теплыми, чем раньше", - сказала С.Мальмстрем на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы в очень деликатной ситуации, созданной Соединенными Штатами. И эти тарифные меры наложены на Европейский союз, но и на других крупных экономических акторов мира. Есть также еще угроза: особо повышенные тарифные меры, которые затронут Китай", сказала член Еврокомиссии по торговле, отвечая на вопрос, идет ли в таком случае речь о торговой войне или следует ожидать таковой.

"Это чрезвычайно тревожная ситуация. Я бы не стала говорить о торговой войне (...), до нее мы еще не дошли. Но ситуация тревожная. Может быть эскалация", - подчеркнула С.Мальмстрем.

Член Еврокомиссии добавила, что при таком развитии ситуации, наметившееся в Европе и мире экономическое улучшение может быть поставлено под вопрос. Обеспокоен и МВФ, который уже подавал сигнал тревоги.

"Соединенные Штаты играют в опасную игру", - сказала С.Мальмстрем, отметив, что под угрозой занятость населения, инвестиции, экономический рост и торговля, и не только в ЕС, но во многих странах, которые непосредственно затронуты решением США по импортным тарифам.

По ее словам, это, как подтвердили анализы международных экономических организаций, создает риск подорвать восстановление мировой экономики, что будет особенно удручающим.

"Посмотрим, что произойдет в течение ближайших недель, какие позиции займут разные страны, прежде чем делать предсказания. Да, я обеспокоена. Надеюсь, не войдем в эскалацию, надеюсь, удастся сесть за стол переговоров. Что касается стали и алюминия, проблемой является не Европа", - подчеркнула С.Мальмстрем.

В ответ на вопрос, были ли у нее в ходе консультаций по импортным пошлинам США контакты с таким значительным производителем стали, как Россия, С.Мальмстрем ответила: "Нет, у меня не было контактов с Россией".