AtaBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings из-за отсутствия планов привлекать средства на внешних рынках

ОАО "AtaBank" принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch Ratings, отмечается в сообщении банка.

"Сотрудничество с рейтинговыми агентствами имеет важное значение, в случае если банк намерен привлекать средства на внешних рынках. В настоящее время на внутреннем рынке привлечение средств обходится дешевле, чем на внешних рынках. По этой причине принято решение о приостановлении сотрудничества с Fitch Ratings", - отмечается в сообщении.

При этом банк не исключает возможности восстановления сотрудничества с Fitch Ratings или другим агентством, если AtaBank примет решение о привлечении средств за рубежом.

Fitch Ratings в декабре 2017 года поместило в список Rating Watch с "развивающимся" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов (РДЭ) и рейтинги устойчивости (viability rating) азербайджанского AtaBank. Все указанные рейтинги банка находятся на уровне "CCC".

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов