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Финансы 01.06.2018 18:00

AtaBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings из-за отсутствия планов привлекать средства на внешних рынках

ОАО "AtaBank" принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch Ratings, отмечается в сообщении банка.

"Сотрудничество с рейтинговыми агентствами имеет важное значение, в случае если банк намерен привлекать средства на внешних рынках. В настоящее время на внутреннем рынке привлечение средств обходится дешевле, чем на внешних рынках. По этой причине принято решение о приостановлении сотрудничества с Fitch Ratings", - отмечается в сообщении.

При этом банк не исключает возможности восстановления сотрудничества с Fitch Ratings или другим агентством, если AtaBank примет решение о привлечении средств за рубежом.

Fitch Ratings в декабре 2017 года поместило в список Rating Watch с "развивающимся" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов (РДЭ) и рейтинги устойчивости (viability rating) азербайджанского AtaBank. Все указанные рейтинги банка находятся на уровне "CCC".

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ATABANK, FITCH, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]